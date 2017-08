Esclusiva: Zinchenko aspetta il Napoli, ha detto no…

Oleksandr Zinchenko ha ormai scelto il Napoli. Nelle ultime ore sono pervenute al City due proposte, una dall’Inghilterra e l’altra dalla Germania, per il talentuoso esterno offensivo classe 1996. Ma in entrambi i casi la posizione dell’ucraino è stata molto rigida: no secco, lui vuole attendere il Napoli. Una situazione che avrebbe avuto la giusta accelerata se nei giorni scorsi Giaccherini e lo Sparta Praga si fossero messi d’accordo. Così non è stato, quindi Zinchenko deve ancora portare pazienza. E ha intenzione di farlo aspettando il via libera da parte del Napoli.

Foto: Uefa.com