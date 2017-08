Esclusiva: Schick-Roma, le ultimissime tra modalità di pagamento e nuovo incontro

Patrik Schick in orbita Roma. Massimo Ferrero è rientrato ieri in Italia, oggi ulteriori contatti tra la Samp i dirigenti giallorossi per definire i dettagli su modalità di pagamento (due o tre anni) e dilazioni per un’operazione tra i 38 e i 40 milioni, commissioni escluse. Gli agenti dell’attaccante sono rimasti in stretto contatto con Schick per una scelta fatta considerato che la Juve non ha intenzione di rilanciare e che l’Inter sta pensando di rilanciare. Nel giro di 24 ore l’incontro per chiudere l’operazione e per regalare un nuovo attaccante a Di Francesco.

Foto: zimbio