Esclusiva: la Roma torna su Karsdorp. E l’Inter…

Rick Karsdorp è reduce dal trionfo con il Feyenoord in Eredivisie, un successo che al club di Rotterdam mancava da ben 18 anni. Il terzino destro classe 1995, già nel giro della Nazionale maggiore orange, ha rinnovato recentemente fino al 2021, ma ha molto mercato. All’estero, Italia compresa. A tal proposito, a novembre in Olanda avevano parlato di Inter, a marzo di Roma. E proprio il club giallorosso, in base alle indiscrezioni in nostro possesso, in questo momento torna a essere fortemente interessata nella corsa a Karsdorp che piace molto a Monchi. La concorrenza non mancherà, ma la Roma ha acceso prepotentemente i fari in direzione Karsdorp.

Foto: nu.nl