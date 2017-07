Esclusiva: rinnovo Reina, fiducia totale. Dezi, c’è accordo Napoli-Bari

Previsioni rispettate: i colloqui per il prolungamento di Pepe Reina con il Napoli stanno andando avanti nel migliore dei modi. Fiducia totale, si sta lavorando intensamente per un rinnovo fino al 2019 con eventuale clausola. Karnezis è a un passo, anche Sepe prolungherà, per 4 o 5 anni, poi verrà deciso il suo futuro (l’Udinese è un’opzione). Grassi viaggia spedito verso la Spal in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Capitolo Dezi: l’accordo tra Bari e Napoli è totale, soltanto il centrocampista può farlo saltare e Dezi aveva promesso al Bari che in caso di serie B avrebbe preferito tornare in Puglia. Quindi…