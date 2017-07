Esclusiva: Reina-Napoli, da lunedì la verità. Avanza Karnezis come vice. Neto e Sepe…

Pepe Reina ha un contratto in scadenza tra un anno. Sembra una banalità, ma in assenza di accordo sul rinnovo le parti potrebbero decidere di andare avanti fino alla scadenza. Da lunedì se ne saprà di più. Il Napoli offre un anno in più, l’agente di Pepe ne chiede un paio. Vedremo se si arriverà a una soluzione. La rottura non conviene a nessuno, ma in caso di fumata nera (oggi non è questa l’aria, ma la situazione va seguita) il Napoli andrebbe su Neto, oggi più vicino al Valencia che al Watford, però mancano gli ultimi dettagli. In caso di serenità con Reina, il Napoli prenderebbe un vice: avanza Karnezis, in un’operazione secca ma che potrebbe coinvolgere anche Sepe. Capitolo Rulli: piace non poco, ma permangono i problemi che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi.