Esclusiva: Pavoletti vuole il Cagliari. Da lunedì…

Leonardo Pavoletti vuole il Cagliari, che lo ha individuato quale sostituto ideale di Borriello già nelle ore della rottura con l’esperto centravanti poi volato alla Spal. Sempre chiuso da Mertens e Milik, il Napoli vuole mandare a giocare l’ex Genoa, anche al fine di rivalutarlo dopo i primi sei mesi trascorsi in naftalina, non a caso il giocatore non è stato convocato per la sfida contro l’Atalanta. Per Pavoletti hanno manifestato interesse le spagnole Alaves e Leganes, ci sono stati sondaggi anche da parte di altre società italiane, ma Leonardo ha scelto il Cagliari. Cosa manca per il perfezionamento dell’operazione? La mossa decisiva del club di Giulini, che vorrebbe risparmiare sul prestito ma sa bene quali sono le condizioni per andare a dama: prestito oneroso (da 2 milioni circa) più eventuali bonus legati al rendimento, con diritto di riscatto. Da lunedì la situazione è pronta ad entrare nel vivo, Pavoletti vuole il Cagliari e aspetta che i sardi soddisfino le condizioni del Napoli.

Foto: sito ufficiale Napoli