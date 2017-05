Esclusiva: Ounas sempre in orbita Napoli. Ghoulam, altri passi verso il rinnovo

Il Napoli ripartirà dall’organico attuale, scelta più che condivisibile alla luce della stagione da record confezionata. Qualche ritocco però andrà naturalmente apportato, così da consentire a Maurizio Sarri di disporre di qualche freccia in più per il proprio arco. A tal riguardo, Adam Ounas resta in orbita Napoli, solo conferme rispetto a quanto svelatovi a partire dal 19 aprile scorso. L’esterno d’attacco francese, di origini algerine, è tornato a brillare al Bordeaux. E il club di De Laurentiis, dopo non aver approfondito il discorso un’estate fa, è assolutamente vigile sul versatile specialista mancino classe 1996, utilizzabile su entrambe le fasce.

Capitolo Ghoulam. Dopo aver sistemato i contratti di Insigne e Mertens, sono stati fatti altri passi avanti per il rinnovo dell’esterno sinistro. L’algerino a lungo è stato considerato sul piede di partenza, i discorsi per il prolungamento – come raccontato – sono entrati nel vivo la prima settimana di maggio, anche in aderenza alla volontà di Sarri di confermare in blocco il gruppo attuale. Ghoulam, al momento in scadenza nel 2018, adesso è abbastanza orientato verso il rinnovo, nella giornata di oggi sono stati consumati altri passi importanti.