Esclusiva: Napoli-Zinchenko, molto più di una suggestione. Le ultime

Nella tarda mattinata vi avevamo parlato di un nome a sorpresa per l’attacco del Napoli. Quello di Oleksandr Zinchenko, esterno offensivo ucraino classe 1996. Dalle indiscrezioni raccolte in Inghilterra, alle conferme di poche ore fa. Zinckenko è molto più di una suggestione per il Napoli, un profilo che piace molto come piaceva Ounas, per la sua duttilità e per le indubbie qualità tecniche. Il Napoli è molto intrigato, adesso troverà una soluzione per Giaccherini (trattativa con lo Sparta Praga), poi approfondirà con il Manchester City i discorsi per Zinchenko.