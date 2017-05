Esclusiva: il Napoli valuta Berenguer, ma c’è sempre Ounas. E Szczesny

Il Napoli farà molto presto un punto sul mercato. La priorità è quella dell’accordo con Ghoulam, per rinnovare il contratto attualmente in scadenza nel 2018, per poi pensare eventualmente a fare un’altra operazione sulle fasce difensive (dipenderà da Maggio e/o Strinic). La necessità è quella di prendere un esterno offensivo: giusta l’anticipazione di Marca su Berenguer, il giovane specialista spagnolo in forza all’Osasuna, soltanto che non sono state ancora sciolte completamente le riserve considerato che è un ‘95 e potrebbero esserci problemi di lista. Rimane assolutamente in bella evidenza il nome di Ounas, il franco-algerino classe 1996 in uscita dal Bordeaux. Capitolo portiere: i recenti screzi a colpi di tweet con la proprietà, e il possibile interesse di altri club (In Inghilterra hanno parlato del Newcastle di Benitez) mettono Pepe Reina al centro di una situazione che può portare a qualsiasi epilogo, a un anno dalla scadenza del contratto. Reina è fondamentale negli equilibri dello spogliatoio, ma senza rinnovo sarebbe inutile fare altri discorsi. Per la porta resta assolutamente in pole, come più volte segnalato, il nome di Wojciech Szczesny, che piace indipendentemente dalla pessima prestazione di ieri. Il ventiseienne estremo difensore polacco, reduce dalle due stagioni in prestito secco alla Roma, ha un ultimo anno di contratto con l’Arsenal, con la posizione dei Gunners da verificare a stretto giro di posta.