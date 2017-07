Esclusiva: Lazio, dall’accordo totale di ieri al sì per Caicedo. Contatti per Brahimi. E Keita…

Il mercato Lazio è inevitabilmente condizionato dalla vicenda Keita Balde. Le ultime: la Juve è uscita allo scoperto prima del ritorno dell’Inter dalla tournée asiatica, vi abbiamo anticipato la proposta da 20 milioni senza bonus. Lotito era partito da 30, è sceso a 25 (magari con i bonus), può scendere ancora. Ora Lotito ha fretta. Vedremo quali saranno le risposte dell’Inter nei prossimi giorni. Intanto, la Lazio ha ribadito di non voler accettare contropartite, a maggior ragione Rincon. Avrebbe gradito Eder che, però, non lascerà l’Inter. La Lazio ha il problema slot e deve fare scelte rapide: ha parcheggiato Caceres a Verona fino a gennaio, sperava ancora che Caicedo, attaccante classe ’88 legato contrattualmente fino al 2019 con l’Espanyol, potesse essere tesserato da comunitario (come vi abbiamo raccontato ieri), ma ha deciso di tesserarlo rinunciando così all’attaccante iraniano Azmoun in uscita dal Rubin Kazan. Caicedo arriverà in Italia nelle prossime ore, operazione sotto i 5 milioni, poi la Lazio libererà un posto da extracomunitario. In giornata nuovi contatti per Yacine Brahimi, attaccante del Porto con due anni di contratto che piace molto. La Lazio sta lavorando con l’agenzia che lo gestisce, la stessa di Gareth Bale, spera di abbassare la richiesta a 12-13 milioni più un paio di bonus, oggi il Porto chiede almeno 18. Brahimi ha passaporto comunitario. Caicedo più Brahimi, con Falcinelli sempre nella lista: la Lazio si muove.