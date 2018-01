Esclusiva: Lautaro Martinez-Inter, due incontri positivi. E il sì totale…

Sembrerà paradossale che l’Inter stia cercando di sbloccare il mercato di gennaio, ma intanto si è portata avanti per quello di giugno. Dalla nostra anticipazione per Lautaro Martinez in nerazzurro a due incontri tutti positivi. In questi momenti la trattativa procede a gonfie vele, l’Inter ha incassato il sì dell’attaccante classe 1997 e fondamentale è stato il lavoro ai fianchi di Milito e Zanetti. Un tempismo eccezionale proprio per sbaragliare la concorrenza, in modo particolare quella del Real Madrid. Il sì totale di Martinez ha permesso di entrare nel vivo e di apparecchiare la tavola. Operazione che parte da una base di 15 con bonus e che, con le commissioni, sfonderà il muro dei 20 milioni. Lautaro Martinez vede sempre più l’Inter.

Foto: TycSports