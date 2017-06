La Ternana Unicusano ha provveduto a esercitare il riscatto dell’attaccante Palombi dalla Lazio, investiti 150 mila euro. Adesso spetterà eventualmente al club di Lotito esercitare il contro riscatto per 300 mila euro. Il club fresco di nuova proprietà ha chiuso la prima operazione: accordo con il Sassuolo per il prestito del centrocampista Simone Franchini, classe 1998, che ha esordito anche in Europa League.