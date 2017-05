Esclusiva: Koeman stravede per Niang. L’Everton in prima fila

M’Baye Niang rientrerà al Milan dal Watford, non ritiene opportuno legarsi per un’altra stagione al club inglese, ritiene chiusa la sua avventura con il club della famiglia Pozzo. E così il Watford non verserà i 16 milioni pattuiti: lo avrebbe fatto, ma soltanto in presenza di totale entusiasmo da parte del diretto interessato. Ma attenzione perché il futuro di Niang ha buone possibilità di essere ancora in Premier: è la prima scelta di Koeman per il nuovo Everton, lo stesso Everton che lo aveva sondato nelle recenti sessioni di mercato. E che ora ha pronta una proposta da 16 milioni almeno, per il Milan la possibilità concreta di fare cassa.

Foto: Daily Star