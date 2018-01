Indiscrezione confermata: Klaassen è stato proposto al Napoli, nelle ultime ore l’Everton ha aperto totalmente al prestito. Valutazioni in corso, tenendo conto che mancano circa 27 ore alla conclusione del mercato. L’Everton non chiede obblighi, il Napoli non ha ancora dato una risposta definitiva. Il profilo piace da sempre, ma è chiaro che la priorità resta l’esterno offensivo.

Foto: Twitter ufficiale Everton