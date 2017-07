Esclusiva: Keita Balde, solo Inter. Giovedì giorno chiave. Ma Sabatini…

Keita Balde vuole soltanto l’Inter. Non commentiamo le notizie che vogliono club inglesi interessati all’attaccante. Meglio: normale che ci sia interesse, vi avevamo parlato anche del Liverpool, ma il senegalese (e la sua compagna) hanno messo come priorità di restare in Italia. Avevano impostato un discorso con la Juve, ma da quando ha fatto irruzione l’Inter le scelte sono cambiate. Nel mercato contano le firme, ma la tendenza è questa. Giorno chiave giovedì quando Lotito potrebbe salire in ritiro per fare l’ultimo tentativo (ormai inutile) sul rinnovo di contratto. Oppure lasciare a Tare. A quel punto, in caso di ennesimo e prevedibile no, si entrerà nel vivo della trattativa con l’Inter. La richiesta di Lotito, 30 milioni, prevederà uno sconto per attestarsi sui 25 milioni, una cifra che l’Inter ha messo in preventivo di spendere. Bonus in più o in meno. Ma con Perisic destinato al Manchester United, l’Inter prenderà almeno un altro interprete degli ultimi trenta metri. Ma anche due, se si trovasse una soluzione per Candreva che non è blindatissimo nelle considerazioni di Spalletti. Martial resta un obiettivo, ma occhio alle dichiarazioni strategiche di Sabatini che ha spento Di Maria semplicemente perché non gli conviene accenderlo. Ma se davvero il Psg facesse un grande colpo (Neymar compreso), la cessione dell’argentino diventerebbe inevitabile. E l’Inter non sarebbe certo in seconda fila. Pastore? Un nome da tenere lì, non prioritario oggi, ma molto apprezzato da Sabatini per un eventuale ritorno in serie A.

Foto: zimbio