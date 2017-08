Esclusiva: Karnezis-Zinchenko-Ghoulam-Giaccherini, le ultime Napoli

Karnezis aspetta il Napoli, è ormai chiaro da giorni. Lo scorso fine settimana il portiere ha detto di no ad almeno due soluzioni, una lontana dall’Italia, vuole ancora aspettare. Lo specialista greco dell’Udinese è convinto che la sua pazienza verrà premiata e che presto diventerà il vice Reina, malgrado il rinnovo di Sepe ormai impostato, esattamente come quello di Ghoulam (probabile triennale com’era chiaro già da diverse settimane). Giaccherini e lo Sparta Praga non hanno trovato l’accordo, esito probabile già ieri, ora l’esterno aspetterà soluzioni dal 15 agosto in poi. Giak ha estimatori in Italia, Fiorentina compresa. Ma il Napoli ha già scelto Zinchenko, con il gradimento del diretto interessato e il placet del City, si tratta soltanto di avere un po’ di pazienza. Chiesa? Per la Fiorentina è incedibile. Keita Balde? Al Napoli piace da una vita, ma ci sono troppi motivi – inutile elencarli – che rendono l’affare tutto in salita.