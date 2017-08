Esclusiva: Juve, preso Del Sole. I dettagli

Un’operazione molto importante in prospettiva e che vi avevamo anticipato ieri. La Juve ha preso dal Pescara l’esterno offensivo Ferninando Del Sole, classe 1998, e nell’operazione ha ceduto Franck Kanoute, classe 1998, che si trasferirà subito in Abruzzo. Anche Del Sole resterà a disposizione di Zeman per questa stagione e dalla prossima estate volerà a Torino. La Juve ha versato 1,5 milioni al club abruzzese ed entrambe le società avranno il 50% da una eventuale futura vendita.