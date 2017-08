Esclusiva: Juve, non solo Matuidi. N’Zonzi-Siviglia, nuove scintille. E altri due club…

La Juve ha in pugno Matuidi, aspetta che il Psg si accontenti di una ventina di milioni, a meno di un anno dalla scadenza sarebbe una cifra congrua. La Juve da tempo ha l’intesa con il centrocampista, aspetta che i francesi riducano le pretese, è un’operazione ben impostata e che presto dovrebbe portare alla fumata bianca. Ma è possibile che la Juve prenda due centrocampisti: Strootman è stato fin qui una suggestione e nulla più, il Liverpool non intende liberare Emre Can (“resta al 100 per cento” ha garantito Klopp). Nelle ultime ore ci sono state nuove frizioni tra N’Zonzi e il Siviglia: il centrocampista e il suo entourage hanno chiesto di andar via, il comportamento del diretto interessato è stato fin qui ineccepibile anche nelle amichevole. E’ possibile che il Siviglia, pur di non trattenere un separato in casa, possa decidere di fare uno sconto di 5 milioni rispetto alla clausola: da 40 a 35, tramutando i cinque milioni di sconto in bonus. E’ una soluzione da tenere in considerazione, esattamente come non è da escludere che la Juve prenda due centrocampisti dopo le cessioni di Lemina e Rincon. I sondaggi per Gomes non hanno fin qui portato a una soluzione, oltretutto il Barcellona non ha ancora deciso se cederlo o meno. Per N’Zonzi ci sono stati sondaggi approfonditi anche da parte di Arsenal e Manchester City: le evoluzioni dei prossimi giorni sono da seguire. Juve compresa.