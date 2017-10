Esclusiva: la Juve apprezza Abel Ruiz

La Juventus è storicamente attenta ai migliori prospetti su scala internazionale, preferibilmente da agganciare in tenera età per avere un ritorno nel lungo periodo. E in quest’ottica, in base alle indiscrezioni in nostro possesso, il club bianconero ha posato gli occhi su Abel Ruiz, attaccante classe 2000 in forza al Barcellona. Il canterano blaugrana sta iniziando a guadagnare spazio nella squadra B, militante in Segunda Division, subito in gol alla prima da titolare contro il Granada (quattro in totale le presenze in campionato, compresi due spezzoni). La Juve ha anche avuto modo di osservarlo da vicino, lo scorso 12 settembre nello scontro diretto in Youth League, al di là delle relazioni positive già incamerate sul suo conto. Prima punta rapida (182 cm di altezza), Abel Ruiz è la stella della Spagna Under 17, indossando la cui maglia ha realizzato 18 gol in 29 presenze, gli ultimi 2 ieri – da capitano – nel Mondiale di categoria. Abel Ruiz, che compirà 18 anni il prossimo gennaio, ha un contratto valido fino al 2019. La Juve, intanto, ha preso il numero di targa.

Foto: uefa.com