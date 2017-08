Esclusiva: Joao Mario, la posizione dell’Inter. Per Sabatini…

Il pre-campionato ha rivalutato non poco la posizione di Joao Mario, sempre più dentro l’Inter anche per merito di Spalletti. L’Inter ha pagato tanto per il portoghese, conosce il gradimento del Paris Saint-Germain, ma nello stesso tempo sa che i francesi oggi sono impegnati nella vicenda Neymar. Un’apertura più avanti? Solo alle condizioni che porranno i nerazzurri: per Aurier ci sono stati momenti di freddezza e di apertura, ma all’Inter interessano altre contropartite. Con l’avvento di Neymar, molte cose cambieranno: non soltanto per Di Maria, ma anche per quel Pastore che per Sabatini è il trequartista perfetto per il 4-2-3-1. Vi abbiamo già raccontato come i contatti con Il suo agente abbiamo portato a molti approfondimenti sul futuro dell’argentino, che ha un contratto in scadenza tra due anni. Quindi, se Joao Mario dovesse valere un sacrificio meriterebbe una giusta ricompensa tecnico-tattica. Negli ultimi trenta metri qualcosa cambierà, senza trascurare la posizione di Candreva che piace al Chelsea da gennaio: c’è ancora un mese di mercato…

Foto: Twitter Inter