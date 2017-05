Esclusiva: Inter-Sassuolo, incontro per Berardi. E una richiesta…

Che l’Inter voglia prendere Domenico Berardi non è certo una notizia per noi. La novità è che nella tarda mattinata si è consumato il famoso incontro con il Sassuolo, sulla carta doveva essere blindatissimo, ma poi c’è sempre qualcuno che scopre qualcosa… L’Inter ha ribadito la volontà di voler prendere Berardi che per il Sassuolo ha una valutazione di almeno 40 milioni (anche se l’amministratore Carnevali sta alzando l’asticella a uso e consumo mediatico). Si è parlato di contropartite tecniche (agli emiliani piace molto Caprari), si è sfiorato il discorso Acerbi e si è arrivati alla determinazione di incontrarsi nuovamente, c’è tempo. Il Sassuolo deve parlare con Di Francesco, soprattutto l’Inter deve risolvere il dilemma allenatore. La situazione: come già detto, fino alla conclusione di Premier e Champions sarà inevitabile parlare di Conte e Simeone, le ambizioni di Suning sono infinite. Spalletti resta un candidato autorevole, come già raccontato, a maggior ragione se i suoi due colleghi non si muovessero rispettivamente da Londra e Madrid.