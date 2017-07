Esclusiva: Inter-Inaki Williams, i contatti continuano. La situazione

Ieri sera vi abbiamo parlato di Inaki Williams, il versatile attaccante dell’Athletic Bilbao che piace parecchio all’Inter. Dai sondaggi di un mese fa ad una prima missione in Spagna che è già andata in scena, questa è la prima novità significativa. E nei prossimi giorni l’Inter potrebbe organizzarne un’altra, per uno dei talenti più puri e cristallini degli ultimi anni. La situazione è chiara: i contatti continuano, l’Athletic di Urrutia solitamente non fa sconti sulle clausole rescissorie (quella di Williams è pari a 50 milioni di euro), per Suning non sarebbe un problema ma si cercherà di capire i margini di una possibile trattativa sulla valutazione del cartellino. Lo specialista classe 1994, reduce dalla spedizione europea con la Spagna Under 21, nasce attaccante centrale ma a Bilbao, alla luce della presenza del totem Aduriz, si è solitamente disimpegnato sugli esterni, sia a destra che a sinistra, nel 4-2-3-1 e nel 4-3-3. Profilo assolutamente compatibile con le idee di Spalletti. Il nome di Inaki Williams è in bella evidenza nella lista nerazzurra. Capitolo esterno sinistro difensivo: la priorità è sempre stata Dalbert, il Nizza ha alzato le barricate ma i contatti sono frenetici: l’Inter è al lavoro per scardinare la resistenza del club francese.

Foto: Marca