Esclusiva: Gasperini chiede Duvan Zapata per l’Europa. Anche da Toro, Cina e Premier…

L’Atalanta sta per mandare in archivio una stagione memorabile. L’Europa in arrivo, le grandi plusvalenze, la solita programmazione, il lavoro di Gasperini. Ma ora è già futuro e di sicuro il club non se farà trovare impreparato sul mercato. Vi abbiamo già raccontato di Falletti, l’obiettivo (tra gli altri) è quello di prendere un grande attaccante. A Gasperini piace moltissimo Duvan Zapata di proprietà del Napoli e che sta per terminare il suo prestito biennale a Udine. I rapporti con tra Atalanta e Napoli sono eccellenti, ecco una pista da seguire. In Italia Zapata piace, tra gli altri, al Toro ma soltanto se dovesse partire Belotti. Per il colombiano sono arrivate proposte da West Bromwich e dalla Cina, ma l’Atalanta spera di fare un grande regalo a Gasperini. Degno dell’Europa League in arrivo…

Foto: zimbio.com