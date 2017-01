Nzola e la Fiorentina, un matrimonio da preparare ora per poi celebrarlo a luglio. Per l’attaccante classe ’96 ci sono stati altri contatti in giornata, la Fiorentina ha ribadito la volontà di volerlo prendere e anche di lasciarlo alla Virtus Francavilla. Una situazione che lo stesso club gradirebbe, alla luce del buon campionato fin qui disputato.

Foto: Sito Ufficiale Virtus Francavilla