Esclusiva: Fiorentina, colpo Eysseric. Siamo ai dettagli

Dopo Vitor Hugo, Bruno Gaspar e Milenkovic, la Fiorentina sta perfezionando un’altra operazione in entrata. Siamo ai dettagli infatti per Valentin Eysseric, l’esterno offensivo-trequartista in scadenza nel 2018 con il Nizza. Dopo l’accelerata di una settimana fa, da noi anticipatavi, le due società hanno lavorato all’operazione raggiungendo un principio di accordo sulla base di circa 3,5-4 milioni più bonus. Vanno perfezionati gli ultimi aspetti contrattuali, ma Eysseric ormai ‘vede’ la Fiorentina. Presto verrà il momento dei passaggio formali…

Foto: L’Equipe