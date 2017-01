Il Crotone ha soltanto una pista aperta con l’Inter, quella relativa a Gnoukouri. E martedì ci sarà un incontro con chi rappresenta il centrocampista per trovare una quadratura. Il Crotone spera fortemente di arrivare a una soluzione, l’Inter ha già aperto per il prestito, mentre non ci sono margini per Biabiany. Quest’ultimo potrebbe anche restare in nerazzurro se non ci fossero proposte convincenti.

Foto: zimbio.com