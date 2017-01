Esclusiva: Conti, scatto del Napoli per giugno. Ci sono anche Milan e Chelsea

Il Napoli quasi sicuramente non prenderà un esterno in questa sessione di gennaio, ma la situazione va comunque seguita con attenzione. In estate farà invece un importante investimento e nelle ultime ore è stato ribadito l’apprezzamento per Andrea Conti, gioiello dell’Atalanta. Per Conti non si prevedono operazioni di mercato a gennaio, ma il Napoli già in questi giorni ci sta pensando seriamente per giugno, tenendo conto oltretutto che per Hysaj possono arrivare importanti proposte dall’estero (c’è una clausola da circa 50 milioni). C’è di più: Conti piace al Milan, sempre per l’estate e dopo la svolta societaria, e nelle ultime ore si è fatto sotto il Chelsea che l’ha seguito e apprezzato. Ecco perché il Napoli…

Foto: sito ufficiale Atalanta