Esclusiva: Conti-Milan, si chiude in due settimane. Su centrocampo e attacco…

Il disgelo Atalanta-Milan per Andrea Conti è in corso da sabato, non sono previsti problemi. Possiamo aggiungere che nel giro di un paio di settimane si andrà alla definizione della trattativa: Conti vuole il rossonero e avrà il rossonero. L’Atalanta merita rispetto, la valutazione sarà quella giusta (non troppo lontana dai 25 milioni), magari si inserirà una contropartita tecnica. A proposito: da tre giorni sui siti bergamaschi si parla di Vido per il club di Percassi, può essere la soluzione giusta anche se il Pescara si è mosso per primo. Comunque, si chiude in due settimane: Conti non rappresenterà un problema. Capitolo centrocampo: Borja Valero non è in lista, possiamo dire che piaceva a Montella ai tempi di Firenze, non c’è altro. Krychowiak resta un obiettivo, ma occhio al mercato che cambia ogni giorno. Biglia? Molto apprezzato, ma il Milan chiede una valutazione congrua, ha memorizzato la richiesta e aspetta la Lazio. Capitolo attaccanti: intanto qualcuno deve uscire e nel giro di pochi giorni si potrebbe riaprire la trattativa con l’Everton per Niang. E’ stato bloccato Borini, dipenderà anche dalle decisioni della Lazio per Keita (a proposito: l’Inter si è fermata a un sondaggio). Proprio per questo motivo l’apprezzato Forsberg del Lipsia, che ha aperto totalmente al Milan, deve portare pazienza. E se arrivasse l’offerta giusta per Bacca, potrebbe arrivare un altro attaccante (Kalinic è un esempio). Ma la visibilità totale sarà per André Silva…