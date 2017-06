Esclusiva: Conti-Milan, c’è l’intesa. Presto il summit con l’Atalanta

Lungo incontro tra Mario Giuffredi e Massimo Mirabelli per parlare del futuro di Andrea Conti in rossonero. Esiste un’intesa di massima sul contratto, un passaggio essenziale per poi consentire al Milan di andare dall‘Atalanta e formalizzare l’offerta. Il summit è durato più di tre ore e ha consentito di mettere una base importante: cinque anni di contatto da circa due milione a stagione, con bonus a salire legati al rendimento. Il Milan sa che l’Atalanta chiederà non meno di 25 milioni, ma era fin troppo importante perfezionare le intese con l’agente per anticipare qualsiasi mossa dell’Inter, la stessa Inter che nelle ultime ore ore aveva chiesto di aspettare fino a martedì. Adesso il Milan programmerà l’incontro con l’Atalanta: Conti sempre più in orbita rossonera.

Foto: zimbio