Esclusiva: Cancelo, il Tottenham offre 30. L’Inter in gioco se…

Proseguono i dialoghi tra Inter e Valencia. Ci sono gli accordi per Murillo, ma non il via libera che potrebbe arrivare nelle prossime ore anche se l’Inter intende prima cautelarsi con un difensore. Garay? Proposto giorni fa, ma l’Inter lo vuole in prestito mentre lo Spartak Mosca è pronto all’investimento. Capitolo Kondogbia: la multa è stata salata, l’Inter lo ha punito ma nei prossimi giorni vorrebbe trovare una soluzione. Kondogbia spinge per il Valencia, i nerazzurri chiedono l’obbligo di riscatto, oppure un prestito molto oneroso. L’Inter non scende sotto i 25-28 di valutazione, giorni fa era stato proposto Cancelo e l’Inter aveva detto no alle condizioni del Valencia che ora ha alzato l’asticella per il laterale. Ha appena detto no a una proposta di 30 milioni del Tottenham, chiede 30 più 5 di bonus. La Juve continua a seguire, è stato il primo club a stare sul pezzo in direzione Cancelo, oggi pensa a Spinazzola e tornerebbe in ballo solo se ci fosse una cessione. L’Inter in gioco per Cancelo (nella lista continua a esserci Aurier) soltanto se il Valencia accettasse ipotesi scambio con riscatti stabiliti.