Esclusiva: Biglia-Milan, ballano meno di due milioni. E l’orgoglio di Lotito…

Lucas Biglia ha raggiunto il ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore, con il morale non alle stelle perché il regista argentino pensava di poter già salutare per andare al Milan, dopo aver raggiunto tutti gli accordi relativi all’ingaggio. Ma l’orgoglio di Lotito è superiore a qualsiasi altra cosa. Il numero uno della Lazio – pur in presenza di un contratto in scadenza – ritiene di aver fatto uno sconto congruo rispetto ai 25 milioni che chiedeva oltre un mese fa. La situazione ora è questa: il Milan con i bonus si è avvicinato ai 18 milioni, la Lazio sta per scendere sotto i 20. Ballano poco meno di due milioni, che – se volessimo fare ironia – sarebbe l’ingaggio che percepirà Antonio Donnarumma nelle prime due stagioni. Non ci sono logiche che tengano con Lotito, ma questa volta forse sì…

Foto: Twitter Lazio