Esclusiva: Benavidez, nuovi contatti con il Genoa. La Fiorentina sullo sfondo

Carlos Benavidez vorrebbe giocare in serie A, anche per onorare il suo passaporto italiano che evita qualsiasi complicazione di tesseramento. Il centrocampista classe 1998 del Defensor ha qualità fuori discussione, può crescere ancora e negli ultimi giorni ha messo in stand-by qualche altra proposta proveniente anche dal Portogallo. Ci sono stati nuovi contatti con il Genoa, resiste l’ipotesi di una sinergia con l’Inter. In sottofondo la Fiorentina che lo apprezza, ma che per il momento ha altre priorità (un esterno come Laxalt, notizia data il 2 agosto e approfondita sabato; il vice Bernardeschi con fari accesi anche su Jesé).

Foto: Twitter @TodosMenosDos