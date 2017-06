Esclusiva: bagarre Keita, altri contatti con l’Inter

E’ piena bagarre per Keita Balde, l’attaccante in uscita dalla Lazio alla luce del contratto in scadenza nel 2018. Nella notte tra il 23 e il 24 maggio vi avevamo anticipato la pista Inter, con il club nerazzurro inseritosi a sorpresa tra Juve e Milan, da tempo su Keita. E in questi minuti ci sono stati altri contatti con l’Inter. Per il Milan il senegalese è una priorità, ha iniziato a lavorarci in tempi non sospetti e ha raggiunto un’intesa di massima con Lotito per il cartellino, la Juve invece non è andata (non ancora perlomeno) a parlare con il presidente della Lazio, pur avendo incassato la disponibilità di Keita. In questa bagarre l’Inter, con Bernardeschi bloccato (c’è la Juve) malgrado il grande pressing nerazzurro, e la situazione Perisic molto fluida, muove altri passi in direzione Keita. Fermo restando che sull’asse Mi-To la partita è apertissima.

Foto: zimbio.com