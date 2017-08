Esclusiva: Aurier-Emre Mor-Schick-Karamoh, le ultime Inter

Tra entrate e uscite, il mercato dell’Inter entrerà presto nel vivo. Partiamo dalle uscite: le prossime ore saranno probabilmente quelle giuste per il trasferimento di Murillo al Valencia, il difensore spinge per andare e in qualche modo cercheranno di accontentarlo. La formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il Valencia ha anche il sì di Kondogbia, ma serve tutto il resto. L’Inter ha chiesto Garay in prestito, monitora altre situazioni per il ruolo di difensore centrale e ha mostrato freddezza per Cancelo (valutazione alta). Presto verranno riallacciati i rapporti con il Psg: Aurier piace, dopo una fase di meditazione possono essere sciolte le riserve considerato anche che occuperebbe il secondo slot. Il Paris Saint-Germain resta una mina vagante: un’altra entrata negli ultimi trenta metri potrebbe permettere di liberare uno tra Di Maria e Pastore, bisogna aspettare. Joao Mario in uscita? Al Psg la cosa intriga parecchio, ma il pre-campionato del portoghese è stato molto importante, assolutamente ritrovato dopo i problemi tattici della scorsa stagione. E quindi l’Inter oggi frena. Per Perisic oggi è calma piatta, domani vedremo, Spalletti ritiene che il periodo più complicato sia alle spalle, ma il mercato ha spesso chiari di luna imprevedibili. Per quanto riguarda il difensore centrale, chiesto Garay in prestito al Valencia, piace molto Diop del Tolosa, mentre per Kimpembe al momento non ci sono. Capitolo Emre Mor: i piccoli problemi citati da Sabatini stanno per essersi superati, magari alzando la posta di un paio di milioni rispetto ai 12-13 messi in preventivo. Prestito con diritto oppure obbligo, si lavorerà su questi dettagli. Aggiornamento su Karamoh: vuole l’Inter, ha detto no ad almeno tre proposte, il Caen non molla, se l’attaccante manterrà quest’atteggiamento di fedeltà ai nerazzurri arriverà a parametro zero (specie dopo l’uscita social delle scorse ore) oppure negli ultimi giorni di mercato. Le ultime su Schick: nelle ultime ore ci sono stati sondaggi dall’estero, ma l’Inter si sente al sicuro per via di un doppio accordo sia con la Samp che con gli agenti. L’Inter vorrebbe non fare l’operazione con il suo agente ufficiale, sono dettagli che verranno chiariti presto. Prima le visite nelle prossime ore, poi tutto il resto. La Juve? Oggi è concentrata su Keita, tutti i tentativi nerazzurri hanno fin qui sbattuto contro la volontà dell’attaccante di indossare il bianconero. Palla a Lotito: bastano 21 milioni più bonus?