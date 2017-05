Erkin, l’agente: “Circolano notizie false. Il Besiktas lo riscatterà dall’Inter”

L’agente di Caner Erkin, Batur Altiparmak, è intervenuto ai microfoni di Ajansspor per parlare del futuro del suo assistito, di proprietà dell‘Inter ma attualmente in prestito al Besiktas. La squadra di Istanbul, stando alle recenti indiscrezioni provenienti dalla Turchia, avrebbe offerto al club nerazzurro 500.000 euro, si attende solo la risposta dal fronte italiano. Queste le parole dell’agente del giocatore: “Il Besiktas ha un’opzione per comprarlo, i due club stanno parlando e non ci saranno problemi. Caner continuerà a giocare a Istanbul, ha firmato per tre anni. Le notizie che circolano sono false, chiamate me per avere le informazioni giuste e io riferirò”.

Foto: Haberturk