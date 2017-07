Defrel, sono le ore che lo porteranno alla Roma

Obiettivo di gennaio, con quell’incontro a sorpresa che poi non portò a un’intesa. Ma gli obiettivi di gennaio spesso si concretizzano in estate: infatti, queste sono le ore che porteranno Gregoire Defrel alla Roma. Anche ieri discorsi no stop tra le due società, entro domani arriverà il via libera. Operazione da 23-24 milioni tra prestito oneroso, obbligo di riscatto e bonus. E così Di Francesco presto avrà il vice Dzeko che all’occorrenza potrebbe essere impiegato anche come esterno offensivo.

Foto: zimbio