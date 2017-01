Dalla Spagna: anche il Milan sulle tracce di Zeca del Santos

José Carlos Cracco Neto, meglio noto come Zeca, piace ad almeno quattro top club europei. In vista delle prossime sessioni di mercato, infatti, il nome del ventiduenne esterno basso del Santos, fresco di rinnovo fino al 2020, secondo gli spagnoli di Fichajes.net e svariate fonti brasiliane figurerebbe sul taccuino di Milan, Atletico Madrid, Psg e Liverpool. Un profilo che intriga per la sua versatilità: Zeca, destro naturale, può essere infatti utilizzato su entrambe le fasce.

Foto: esportes.terra.com