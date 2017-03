Dal Portogallo: anche l’Inter sulle tracce di Nelson Semedo

La prossima sessione estiva dovrebbe essere anche quella di Nelson Semedo, il terzino portoghese classe 1993 attualmente sotto contratto con il Benfica fino al 2021 (da non confondere con Ruben Semedo dello Sporting Lisbona, professione difensore centrale). Da mesi la stampa estera parla del laterale lusitano in chiave mercato e, a tal riguardo, va detto che svariati portali europei stanno rilanciando l’indiscrezione dei colleghi di O’ Jogo, in aderenza alla quale sulle tracce di Semedo ci sarebbe anche l’Inter, unitamente ai vari Manchester United, Bayern Monaco, Barcellona, Juventus e Milan.

Foto: A Bola