Cristante-Roma, dalla sorpresa del 20 dicembre alla volontà di anticipare

Bryan Cristante sempre più in copertina, quello del Mapei Stadium è stato il decimo gol stagionale (7° in campionato) per il centrocampista scuola Milan, sul quale la Juve è in azione da tre mesi – come anticipato – e che piace anche all’Inter. Lo scorso 20 dicembre, però, vi prospettammo anche un altro scenario inaspettato: “Esclusiva: Cristante, a sorpresa c’è anche la Roma (per giugno)”, così titolammo, tornandoci in seguito e ricordando che Di Francesco avrebbe voluto Bryan già ai tempi di Sassuolo. La posizione dell’Atalanta è chiara: fino a giugno Cristante non si muove, infatti il nostro titolo chiamava in causa proprio la sessione estiva, e nei nostri passaggi sull’argomento parlavamo del fatto che le società interessate avrebbero cercato di bloccarlo già a gennaio, per poi perfezionare l’operazione a giugno. E adesso la Roma, pur tra mille difficoltà economiche, sta cercando di capire i margini per anticipare l’operazione, chiudendo appunto adesso per giugno. La volontà del club giallorosso è questo, anche per dare un segnale in questo momento di difficoltà. Situazione non semplice, ma per noi nessuna sorpresa.

Foto: sito ufficiale Atalanta