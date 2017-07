Bernardeschi: il retroscena Cognigni-Marotta e la telefonata che sblocca 

Due esterni offensivi per la Juve, e non soltanto uno, com’era chiaro da tempo. Douglas Costa più Bernardeschi, precisa volontà di Allegri rispettata in pieno. Ieri sera Marotta e l’avvocato Bozzo si erano lasciati con la volontà di risentirsi oggi per chiudere lunedì. Affare mai a rischio, club mai distanti, volontà sempre reciproca. Poi cos’è successo? Stamattina è stato memorizzato che a Firenze stava prevalendo la fibrillazione e che non avrebbe avuto senso rinviate di qualche giorno un affare ormai definito. Marotta ha telefonato a Cognigni e gli ha detto che la Juve avrebbe accettato la proposta viola di ieri sera: niente bonus perché sulla facile realizzazione o meno non c’è stato un accordo completo. Ma il 10 per cento da una futura ed eventuale vendita. Più i 40 milioni di base che, come anticipato in tempi non sospetti, avevano messo d’accordo entrambi i club. Su quel 10 per cento c’è stata la rincorsa del solito noto, per rivisitare e completare post già scritti, lasciando lo stesso orario, come per magia… Ma in fondo era tutto scritto: Bernardeschi alla Juve. Bernardeschi più Douglas Costa. I due famosi esterni offensivi invocati da Allegri.

Foto: Daily Express