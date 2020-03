Zenga: “Ci alleniamo per rispetto verso chi deve continuare a portare il pane a casa”

Dopo Nainggolan, anche Walter Zenga ha voluto dire la sua in merito all’emergenza Coronavirus. Queste le parole su Instagram del tecnico del Cagliari: “Tanti LAVORATORI devono continuare a portare il pane a casa e non possono scegliere di fermarsi. Per rispetto verso di loro e verso il nostro popolo, noi continuiamo ad allenarci in silenzio per preparare le prossime gare”.

Foto: Twitter ufficiale Cagliari