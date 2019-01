Ecco chi è Zurkowski: da luglio un futuro a tinte viola

Una Fiorentina lungimirante: chiudere a gennaio operazioni in vista dell’estate. A buone condizioni, per bruciare la concorrenza e mettersi al riparo da eventuali impennate dei costi dei cartellini. Era stato così per Hamed Traoré dell’Empoli, già ufficializzato, sarà così anche per Szymon Zurkowski. Anche in questo caso vi abbiamo anticipato in esclusiva il perfezionamento dell’operazione, nella fattispecie con il Gornik Zabrze. Per il centrocampista classe 1997, a cui aveva pensato anche il Genoa in sinergia con la Juve, la Viola ha chiuso sulla base di 5 milioni totali (3,7 milioni di base fissa + 1,3 di bonus), con il fondamentale particolare che non saranno riservate al Gornik percentuali sulla futura vendita. Ma vediamo brevemente chi è il nuovo acquisto, con effetti dal prossimo luglio (lo ribadiamo) dei club dei Della Valle. Nato a Tichy, il 25 settembre del 1997, Zurkowski, dopo i primi passi mossi nelle giovanili di MOSiR Jastrzebie Zdroj e Gwarek, a far data dall’estate del 2014 milita nel Gornik Zabrze, club con il quale ha completato la formazione per poi approdare in prima squadra (68 presenze, impreziosite da 8 gol e 10 assist sin qui). Centrocampista ben strutturato fisicamente (185 cm per 78 kg), Szymon è un destro naturale ma se la cava discretamente anche con il piede sinistro. Può disimpegnarsi come centrale in un centrocampo a 4 ma anche da mezzala, predilige l’impostazione all’interdizione, pur macinando chilometri su chilometri. Buona la propensione all’inserimento sotto porta, certificata dai numeri, di certo – con sole 21 primavere sulle spalle – lo specialista della Polonia Under 21 ha grandissimi margini di miglioramento. La sensazione è che la Fiorentina abbia piazzato davvero un bel colpo.

Foto: scoutnation