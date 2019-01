Zurkowski conferma tutto! “Ho scelto la Fiorentina”

Parole chiare e inequivocabili, quelle di Szymon Zurkowski, centrocampista classe 1997 del Gornik Zabrze. Nel corso di un’intervista rilasciata a Wrszlo.com il talento polacco ha confermato la nostra esclusiva di ieri pomeriggio. “Il mio manager ha valutato diverse proposte, penso che la Fiorentina sia un’ottima scelta, potrò spiccare il volo. Terminerò la stagione in Polonia, voglio aiutare il club ad uscire da una situazione difficile e dalla prossima estate sarò a Firenze. Al trasferimento ci avevo sempre pensato, e non certo da turista, sono felice che non si siano dimenticati di me. La Juve? Ho lasciato fare al mio agente, ho scelto la Fiorentina”. Conferme totali e grande colpo viola: operazione da circa cinque milioni, bonus compresi e senza percentuali su eventuale futura vendita.

Foto: scoutnation