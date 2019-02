Scontri a Zurigo tra i tifosi del Napoli e quelli locali in vista della gara di Europa League, in programma stasera (ore 21). La rissa, nella quale sono stati coinvolti almeno una decina di supporter, è avvenuta a circa 800 metri dallo stadio, in zona Zypressenstrasse. Sul luogo è intervenuta la polizia che ha ristabilito la situazione.