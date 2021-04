Zubizarreta: “Messi ha già preso la decisione sul suo futuro”

Il futuro di Lionel Messi è ancora da decifrare. Il 10 del Barcellona ha fatto più volte sapere di voler restare a vita in blaugrana, ma i problemi con l’ultima proprietà lo hanno fatto desistere. Alla fine l’argentino è rimasto rinviando la decisione alla fine di questa stagione. Intervistato da Catalunya Radio, l’ex ds del Barcellona Andoni Zubizarreta ha parlato del futuro di Messi. Ecco le parole riportate da Sport: “Messi si è guadagnato il diritto di pensare e decidere. Il presidente ha già detto che avrebbe fatto tutto il possibile per continuare . Se Messi decidesse di continuare, allora sarebbe meraviglioso. Se no dovrà decidere di partire”.

Decisione presa: “Penso che Messi abbia già la decisione più o meno presa nella sua testa. La finale di Coppa fa parte di quegli elementi. che ti aiutano a confermare. Ma non credo sia decisivo. È un veterano e abbiamo avuto tutti noi un giorno in cui abbiamo pensato di smettere di giocare. La giornata di Atene, con il Milan 4-0, ad esempio me l’ha fatto pensare. Poi ho pensato che le cose fossero cambiate e che io fossi rimasto, ma 24 ore dopo ho detto a mia moglie che dovevamo trovare una squadra. Messi è un calciatore vecchio stampo, non è un prodotto di marketing”.

Foto: World Soccer