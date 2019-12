Zubiria: “Non abbiamo paura di nessuno, Fonseca ha un passato glorioso nelle coppe. Florenzi? E’ stato male interpretato”

Manolo Zubiria, Global Sport Officer e Main Contact dell’UEFA della Roma, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare il sorteggio di Europa League che vedrà i giallorossi affrontare il Gent ai Sedicesimi: “E’ andata bene, ma tutte le squadre qui presenti sono forti, quindi eravamo pronti per qualsiasi avversario“.

Europa League

“C’era di peggio, ma anche le altre squadre temevano la Roma. Ci siamo messi l’obiettivo di arrivare il più lontano possibile, vogliamo arrivare sino alla fine e stiamo lavorando per quello. Fonseca ha un passato grandioso nelle coppe, il mister sta gestendo bene il gruppo. Non abbiamo paura di nessuno”.

Favorita

“Siamo attrezzati per fare un bel percorso, vogliamo andare avanti il più possibile. La Roma sta giocando bene, abbiamo la voglia di lottare in questo torneo. Abbiamo avuto tanti infortuni, non caliamo contro avversari abbordabili. La squadra ha preso fiducia, vincere ad Istanbul ci ha dato una grossa spinta”.

Florenzi

“E’ stato male interpretato. Ha già fatto un discorso ieri da vero capitano con il settore giovanile della Roma. Ha condiviso cosa vuol dire giocare per questi colori, trasmettendo valori ai piccoli campioni che abbiamo. Mi aspetto oggi un discorso simile, da vero capitano e molto emotivo”.

Foto: Twitter Roma