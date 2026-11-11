Zubimendi rompe il silenzio sul futuro: “Non ho contattato nessuno, sono felice a Londra”

11/11/2026 | 09:54:22

Martín Zubimendi fa chiarezza sul proprio futuro. Il centrocampista dell’Arsenal, intervistato da MARCA, ha parlato delle indiscrezioni relative a un possibile trasferimento nella prossima finestra invernale, ribadendo di essere concentrato esclusivamente sulla sua esperienza londinese. “Non ho speso energie per le cose che arrivano dall’esterno. Ho già abbastanza da fare per conquistarmi un posto, trovare minuti e lottare per vincere questa Premier League, che si sta mettendo molto bene. Non ho speso neanche un briciolo di energia per queste situazioni e non ho contattato nessuno”, ha dichiarato il giocatore. Zubimendi ha poi commentato le notizie che lo vorrebbero vicino ai Colchoneros: “Anche a me a volte sorprende quello che leggo sulla stampa. Capisco che si avvicini il mercato invernale e che possano esserci dei rumors, ma credo che bisogna prestare un po’ più di attenzione a quello che viene pubblicato. Alla fine ogni giocatore ha una squadra in cui gioca e bisogna avere rispetto. Ho letto anch’io che potevo essere vicino, ma assolutamente no”. Il centrocampista non ha nascosto il fastidio per le indiscrezioni sul suo conto: “A volte viene pubblicata una notizia e, se poi non si rivela vera, sembra che venga dimenticata rapidamente. Sto imparando a conoscere questo mondo e a considerarlo normale, ma potrei anche risparmiarmi i tanti messaggi che ricevo a causa di queste notizie”. Ha raccontato anche di dover controllare personalmente i social per capire quali voci siano circolate: “A volte devo entrare persino su Twitter per cercare cosa è stato pubblicato e poter rispondere nel modo migliore”. Zubimendi ha analizzato anche la sua situazione in campo, con un minutaggio inferiore rispetto alle aspettative iniziali. “Sono tranquillo e contento di come sto gestendo questa situazione. È qualcosa che non avevo mai vissuto prima e penso che anche da questi momenti si possa imparare. Sto cercando di vedere il lato positivo e di essere paziente”. Il giocatore ha riconosciuto la grande concorrenza nella mediana dei Gunners: “Per me siamo tra le cinque migliori squadre d’Europa. Ci sono grandissimi calciatori e nel mio ruolo sono arrivati nuovi giocatori, oltre a quelli che erano già presenti. Anch’io faccio parte di questa competizione, che rende così difficile trovare spazio”. Infine, il centrocampista ha ribadito di essere felice a Londra e di voler proseguire la stagione con l’Arsenal: “Sì, spero di restare fino alla fine della stagione. Sono contento qui”.

foto: x Spagna