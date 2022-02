Zozulja: “Putin è la reincarnazione di Hitler. Il mondo si unisca”

Roman Zozulja, attaccante ucraino del Fuenlabrada, senza mezzi termini contro Putin dal suo account Facebook: “È nostra responsabilità cosa fare con i loro monumenti e come sviluppare il nostro Paese. Non siamo mai stati nazioni sorelle, perché i fratelli non cercano di imporre l’inferiorità e di legarsi una corda al collo. Siamo sempre stati un osso nella gola dei potenti. […] Il mondo deve rendersi conto che Putin è una reincarnazione di Hitler e che i suoi piani sono più ambiziosi della cattura dell’Ucraina. Pertanto, ora è più importante che mai che il mondo si unisca e imponga sanzioni contro questo regime maledetto. Lo resisteremo, perché il carattere del nostro esercito è forgiato dall’acciaio. La nostra vittoria è vicina, così come la fine del male del Cremlino. Credo nell’Ucraina, credo nella vittoria. Credo nell’esercito ucraino!”

FOTO: Twitter Betis