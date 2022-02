Zortea: “Meglio un punto che niente. Andremo a San Siro per vincere”

Nadir Zortea, autore del gol del definitivo 1-1 per la Salernitana, è intervenuto ai microfoni di Dazn: “Gol importante, anche se volevamo la vittoria. Ci è mancata un po’ di fortuna e di cattiveria negli ultimi metri. La strada è quella giusta, meglio un punto che niente. Inter? Sappiamo come affrontarla, col Milan siamo stati all’altezza della situazione e lo saremo anche a Milano. Andiamo lì per i tre punti. Col pubblico giochiamo sempre in 15mila in più, grande emozione ogni volta che entriamo in campo, ci danno una grande spinta”.

