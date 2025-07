Zortea: “I grandi club mi cercano? Me lo aspettavo, ma ora sono del Cagliari”

05/07/2025 | 16:49:13

L’esterno del Cagliari Zortea in un’intervista concessa ai microfoni di Sky Sport ha commentato le voci sul calciomercato: “Il mio nome associato ai grandi club? Me lo aspettavo. Ho sempre lavorato per questo. Io al momento però sono un giocatore del Cagliari e finché nessuno si fa avanti nel concreto sono contento di essere qui. Il mercato è appena iniziato, la società farà le sue valutazioni”.

Foto: Instagram Cagliari